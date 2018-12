Schurrle racconta: “La mia esperienza al Chelsea rovinata da un pezzetto di pollo”

Intervistato dal Sun, André Schurrle, esterno offensivo del Fulham, ha parlato della sua esperienza non felice al Chelsea rivelando un retroscena inedito: “E’ successo durante una trasferta in Polonia. Tutta la squadra mangiò del pollo e nessuno avvertì strani sintomi. L’unico a sentirmi male fui io… Dimagrai troppo, persi anche fino a cinque chili. Cosa avevo? Gli esami rivelarono che avevo contratto la salmonella. Quel virus mi debilitò, stavo male e non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto”. L’ala d’attacco tedesca infine svela un bel gesto da parte di José Mourinho, allora tecnico dei Blues: “Quando il Chelsea ha vinto la Coppa di Lega Mourinho mi mandò un messaggio di congratulazioni e mi disse che mi aspettava a Londra per festeggiare perché in fondo la coppa l’avevo vinta anche io”.

Foto: Twitter ufficiale Fulham