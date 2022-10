Schreuder: “Napoli fortissimo, dobbiamo tenere palla il più possibile e limitare gli errori”

Alfred Schreuder, tecnico dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Dobbiamo giocare meglio col pallone, ma anche senza. Non è un problema di fragilità, siamo un po’ instabili ma non si può pensare di avere un livello altissimo tutte le partite. Il Napoli è fortissimo, dobbiamo tenere palla il più possibile e limitare gli errori”.

Sulle difficoltà del match

“Sì, loro sono forti, ma l’altra settimana abbiamo fatto vedere che fino al secondo gol eravamo ancora in partita.

Giocare senza Tadic è pesante? “Sì, ma può capitare a tutti, abbiamo altri giocatori forti”.

Soffrire molto sui cross. “Sì, ma si prende gol sempre di squadra, si inizia prima a difendere, spesso i gol arrivano molto prima”.

Foto: twitter Ajax