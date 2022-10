Schreuder: “Il Liverpool non è in crisi. Penso che nelle ultime partite, contro i Rangers e contro il Manchester City, abbiano mostrato tanta qualità”

Molto complicato ma non ancora impossibile. L’Ajax si gioca domani il suo destino europeo contro il Liverpool e alla consueta conferenza stampa ha parlato il tecnico del club olandese, Alfred Schreuder: “Non credo che il Liverpool in crisi. Penso che siano un’ottima squadra, una big, e abbiamo visto anche la reazione in Champions League dopo le sconfitte. Penso che nelle ultime partite, contro i Rangers e contro il Manchester City, abbiano mostrato un ottimo stato di forma e tanta qualità. Hanno perso contro il Nottingham Forest, ma avrebbero anche potuto vincere 4-1 o 5-1. Dobbiamo convincerci che sia possibile passare il turno. Giochiamo la Champions League, sarà tutto esaurito e dobbiamo mostrare di potercela fare, di credere di poter vincere con due gol di scarto. Ovviamente sappiamo che il Liverpool è un club meraviglioso, una grande squadra”.

