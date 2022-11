Schreuder: “Al sorteggio credevo che potessimo passare agli ottavi. Ma Napoli e Liverpool sono stati di un’altra dimensione”

Alfred Schreuder, allenatore dell’Ajax, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i Rangers, valida per la sesta giornata dei gironi di Champions League.

Queste le sue parole: “Quando abbiamo visto il sorteggio, speravamo di restare nel torneo, credevo che potessimo qualificarci agli ottavi, ma non è andata come avremmo voluto. Napoli e Liverpool erano di un’altra dimensione. Abbiamo potuto misurarci con queste squadre in diverse fasi delle competizioni. Inhattaren? È stata una decisione dell’Ajax. Quello che penso, lo tengo per me. Alla fine, penso che sia un peccato come è andata a finire. Non è andata come speravamo, ma non sono stato coinvolto. Non la vedo come una sconfitta personale. Secondo me, abbiamo fatto tutto all’interno dell’Ajax, questo è tutto. Ho parlato l’ultima volta con Ihattaren circa sette o otto settimane fa”.

Foto: twitter Ajax