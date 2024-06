Schranz esalta la Slovacchia: 1-0. Due gol annullati a Lukaku

Alle 18 andava in scena la seconda partita del Gruppo E dell’Europeo tra Belgio e Slovacchia, le quali si affrontavano per la prima volta in una partita competitiva. Infatti i precedenti tre incontri sono stati tutti in amichevoli: terminate due volte in pareggio, nel 2002 e nel 2006 e una volta con la vittoria del Belgio per 2-1 nel 2013. La Slovacchia era chiamata all’impresa, visto e considerato lo storico della Nazionale agli Europei: infatti prima di oggi avevano vinto solamente due delle sette partite agli Europei (1 pareggio e 4 sconfitte). La partita inizia subito con un’occasione per Lukaku (3′), che però sciupa malamente tirando addosso a Dubravka da due passi. Quattro minuti più tardi arriva il gol della Slovacchia: Doku sbaglia un passaggio orizzontale, Casteels respinge male una conclusione di Kucka, Schranz, tenuto in gioco da Faes, segna l’1-0. Non succede molto fino al 40′ minuto in cui Casteels con un miracolo sventa il gol del raddoppio degli uomini di Calzona. Due minuti dopo altro errore di Lukaku: palla in verticale per il bomber belga che davanti a Dubravka mette clamorosamente fuori, sbagliando il controllo. Si va all’intervallo sullo 0-1 per la Slovacchia. L’attaccante ex Inter e Chelsea ha molto da farsi perdonare e prova subito a rimediare: infatti il bomber belga segna il gol del pareggio imbeccato da Onana, ma viene annullato per fuorigioco. Al 63′ altra clamorosa occasione per il Belgio che non riesce a pareggiare perchè Hancko salva sulla linea un tiro a botta sicura di Bakayoko, entrato al posto di Mangala. La Slovacchia prova ad alzare il baricentro e a riversarsi nella metacampo offensiva e al 76′ arriva un cross pericoloso di Schranz per Strelec, che ci prova ti tacco. La palla finisce però in corner. Undici minuti più tardi arriva il pareggio del Belgio (86′) con Lukaku che imbeccato da Openda non sbaglia, tuttavia anche in questo caso il gol viene annullato, per un fallo di mano in partenza dell’attaccante del Lipsia. Nulla da fare per il Belgio che fallisce in questo match di esordio e complica il proprio cammino all’Europeo, dal canto suo la Slovacchia si gode un pomeriggio storico.

Foto: instagram Euro 2024