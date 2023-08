Schouten, panchina in Coppa: confermate le previsioni di stamane

Jerdy Schouten è sempre più vicino al PSV Eindhoven. Il centrocampista – come aveva previsto il Corriere dello Sport questa mattina – è rimasto in panchina nel match di Coppa Italia contro il Cesena perché sarebbe potuto essere distratto dalle voci di mercato. E così è stato, il centrocampista olandese non è sceso in campo. Indizio che conferma il suo, ormai, imminente trasferimento in Olanda. Schouten lascerà il Bologna per 15 milioni di euro complessivi.

Fonte: Instagram Bologna