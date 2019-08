Schone, grande esperienza e anche fase realizzativa per il Genoa

Il Genoa è in dirittura d’arrivo per Schone, la notizia è stata riportata dal quotidiano olandese VTBL, i rossoblu hanno messo da parte l’idea Lucas Biglia, il giocatore argentino si è allontanato anche perché con il Milan non si era trovato l’accordo sul cartellino. Il mediano danese è quindi diventato la prima scelta. L’Ajax ha già venduto Frenkie De Jong e nonostante le tante offerte ricevute non vuole privarsi di Van De Beek, ma bisogna considerare che in mediana è già arrivato Razvan Marin dallo Standard Liegi e Ten Hag ha fatto capire a Schone che non fa più parte del progetto del club olandese. Il giocatore ha sempre giocato in Olanda, dal 2002 al 2006 è cresciuto nelle giovanili del Heerenveen, la sua prima squadra professionistica è stato il De Graafschap, dove ha giocato ben 70 partite in due anni diventando una vera colonna per il centrocampo del club olandese. Nel 2008 ha firmato un contratto triennale con il N.E.C. dove si è confermato un ottimo giocatore, in quattro anni 109 partite e 25 gol. I suddetti numeri hanno incuriosito l’Ajax che acquistandolo lo ha portato al salto di qualità tanto sperato, diventando una vera bandiera, al punto da avere collezionato 171 presenze e 41 gol con gli attuali campioni d’Olanda. Anche nella nazionale danese vanta numeri davvero importanti: dopo aver scalato tutte le squadre nazionali giovanili, ha preso parte a 45 match della nazionale maggiore danese. Ha vinto 3 campionati olandesi, 1 coppa dei Paesi Bassi e 2 coppe dei Paesi Bassi tutti con l’Ajax. Nonostante la sua età, 33 anni, per il Genoa è un colpo importante in quanto può garantire l’esperienza a tutto il settore, il club ligure è pronto ad accogliere Schöne. Un colpaccio per Andreazzoli.