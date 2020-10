Schone escluso dalla lista del Genoa. L’agente: “Uno scandalo che non ci abbiano informato”

Lasse Schone non ha preso bene l’esclusione dalla lista dei 25 giocatori del Genoa per la Serie A. Revien Kanhai, il suo agente, ha rilasciato un’intervista a Voetbalnieuws per commentare la scelta della società:

“L’allenatore ha spiegato che per lui Lasse è titolare, ma il nuovo direttore sportivo la pensa diversamente. Ha acquistato alcuni calciatori che giocano nella stessa posizione e ha spiegato che per Schone sarebbe stato difficile trovare spazio. Ma Lasse ha esperienza ed è abituato a lottare per giocare. Nell’ultima settimana abbiamo parlato coi direttori, spiegando che sarebbe rimasto e avrebbe lottato per un posto in squadra. Loro hanno concordato, ma poi abbiamo scoperto che Lasse non sarebbe stato in lista per la Serie A. Il ragazzo ha parlato con Maran, che lo avrebbe voluto in squadra, ma il direttore no. Probabilmente ha altri interessi e ha paura della forte influenza che Lasse ha sulla squadra. È uno scandalo che non ci abbiano informato della sua assenza dalla lista prima della fine del mercato. Avremmo risolto il contratto e scelto un nuovo club, c’erano più possibilità. È terribile il modo in cui il club si è comportato con lui. Ha giocato 34 gare l’ultima stagione, ha avuto tre allenatori ed è riuscito a evitare la retrocessione della squadra. E ora questo…”.

Foto: Instagram personale