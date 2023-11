Scholes: “ten Hag non ha pressioni, nonostante il cammino insufficiente lo United non può permettersi altri licenziamenti”

Il Manchester United è ormai sull’orlo del baratro. Sconfitto ieri per 4-3 dal Copenaghen in una partita ricca di colpi di scena, i cinque volte campioni sono sprofondati ulteriormente in crisi, scivolando in fondo al loro gruppo. Intervenuto su TNT Sports, la leggenda del club Paul Scholes ha colto l’occasione per scagliarsi contro l’allenatore Erik ten Hag per le scarse prestazioni. Ecco le sue parole:

“Non credo che ci sia molta pressione su Erik ten Hag. Ha avuto una buona annata e ha guadagnato tempo, inoltre ha avuto alcuni infortuni gravi ai suoi giocatori, ma 9 sconfitte in 17 partite non sono affatto sufficienti. So che il Manchester United ha fatto licenziamenti in passato, ma non credo che possa permettersi di continuare a farlo ora”.

Foto: mirror