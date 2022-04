Scholes: “Pogba non è mai migliorato, commette costantemente gli stessi errori”

Paul Scholes, ex centrocampista nonché leggenda del Manchester United, ha analizzato il percorso di Paul Pogba nella seconda tappa del francese con la maglia dei Red Devils, in un rapporto che pare destinato a concluders nuovamente. Ecco quanto dichiarato ai microfoni del Sun: “Giocavo ancora per il Manchester United ro quando Paul era praticamente un bambino e posso dire che ha assolutamente tutto quello che si può volere da un calciatore e da un centrocampista. Ha fisico e corsa. Detto ciò, a mio avviso non è mai migliorato come calciatore, sembra commettere costantemente gli stessi errori. Sono deluso dal fatto che se ne andrà, ma sono sicuro che troverà altrove un tecnico che lo guiderà, così da permettergli di far bene come quando militava nella Juventus. È un bravo ragazzo, vuole lavorare e imparare. Spero che continui e abbia successo“.

Foto Marca