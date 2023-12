Scholes: “La situazione dello United sta diventando imbarazzante”

In questa stagione il Manchester United ha raccolto 9 vittorie, 8 sconfitte ed un pareggio in campionato. Ma i problemi sono evidenti anche in Europa, con la squadra di Ten Hag eliminata dal girone Champions con una sola vittoria sulle 6 partite giocate. E le critiche non sembrano placarsi. Gli fa eco la leggenda di Old Trafford Paul Scholes: “Lo United ha dei grandissimi problemi, come quello del non riuscire a segnare. Ma non solo non segnano, non creano neanche occasioni. Ogni singolo giocatore ha perso fiducia nell’andare avanti alla ricerca di occasioni. La situazione sta diventando imbarazzante”, il duro commento dell’ex centrocampista.

Foto: Mirror