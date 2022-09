Scholes: “In coppia con Veron? Un disastro. Avevo bisogno di qualcuno più disciplinato”

Parlando a The Overlap a Gary Neville, l’ex calciatore del Manchester United, Paul Scholes, ha raccontato delle sue difficoltà nel giocare in coppia con Veron. Ecco le sue parole: “Giocavo con Butt, con Keane, con Carrick e mi trovavo bene con tutti. Ma avevo bisogno di qualcuno che giocasse in posizione più arretrata, avevo più problemi quando giocavo assieme a calciatori più offensivi come Veron. Con lui è stato un disastro. Non funzionava, eravamo due ragazzi a cui non fregava niente di difendere e che non sapevano farlo. E io avevo bisogno di avere accanto qualcuno che fosse più disciplinato”.

Foto: Scout Nation