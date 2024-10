Scholes contro il Manchester United: “E’ vergognoso trattare Ferguson in quel modo”

Paul Scholes ha voluto commentare per la prima volta la scelta che ha visto il Manchester United esonerato dalla dirigenza dei Red Devils, tuttavia a suo parere, non mette assolutamente in discussione lo status di leggenda dell’82enne ex allenatore scozzese.

Queste le sue parole a TNT Sports: “È stato un po’ spiacevole sentirlo, soprattutto per quello che quest’uomo ha fatto per il club. È quasi irrispettoso, ma questi sono nuovi proprietari e i nuovi proprietari fanno dei cambiamenti e pensano che quello che stanno facendo sia meglio per il club. Se pensano di poter risparmiare, so che si è parlato di 2 milioni di sterline, se pensano di poterli utilizzare altrove, che lo facciano. Questo club deve molto a Sir Alex Ferguson. Se oggi è arrivato al punto in cui si trova, è soprattutto grazie al successo che ha ottenuto in tanti anni. Il momento è stato sbagliato perché pensiamo che il club sia in una brutta situazione, avremmo potuto aspettare o farlo prima dell’inizio della stagione, o alla fine della stagione. La pubblicità non è stata molto buona, ma Sir Alex Ferguson ce la farà, andrà avanti e rimarrà il miglior ambasciatore che il club abbia mai avuto”.

Foto: sito Manchester United