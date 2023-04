Schmidt sull’Inter: “Gli ultimi risultati negativi non contano niente, la Champions è un’altra cosa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, ha così parlato dell’Inter in vista della sfida di domani: “La Champions League è una cosa diversa, non credo che i risultati negativi in campionato nelle ultime giornate contino qualcosa. Essere ai quarti è una situazione molto particolare per entrambe le squadre. Dobbiamo aspettarci una rivale molto concentrata che crede in se stessa e in questo senso non penso che i risultati passati avranno un impatto. Crediamo sempre nel nostro approccio e nel nostro stile di gioco, poi è normale a volte perdere, può succedere, ma in questa stagione non è accaduto spesso”.

Foto: Twitter Benfica