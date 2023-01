Schmidt su Enzo Fernandez: “In questo momento è un nostro giocatore, ma c’è la clausola”

Intervenuto in conferenza, Roger Schmidt, allenatore del Benfica ha rilasciato alcune parole sul centrocampista argentino Enzo Fernandez. Il classe 2001 argentino continua ad essere un obiettivo del Chelsea: “Ha giocato buone partite con noi. Il suo atteggiamento per il Benfica è sempre stato ottimo, ma sappiamo com’è il calciomercato. Non posso dire altro. In questo momento è un nostro giocatore e non c’è accordo, vedremo cosa succederà nei prossimi due giorni. Sappiamo tutti com’è la situazione con Enzo, ha una clausola nel contratto, quindi significa che se il giocatore vuole andare e c’è un club che paga questa somma di denaro, non puoi fermarlo. Dobbiamo essere preparati a tutte le possibilità”.

Foto: Instagram Enzo Fernandez