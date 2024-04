Schmidt: “Se Rui Costa non mi vorrà più come tecnico del Benfica lo accetterò”

L’allenatore del Benfica Roger Schmidt, ormai arrivato alla fine di una stagione avara di soddisfazione per Aguias, ha parlato, in conferenza stampa, del suo futuro, dichiarando quanto segue:

“Se a fine stagione non sarò il miglior allenatore per il Benfica, nonostante il mio buon rapporto con il presidente Manuel Rui Costa, se arriviamo a quel punto in cui il presidente crede che sarebbe meglio se non facessi più parte del Benfica, io lo farò e accetterò la decisione. Quello che vedo io quotidianamente è che c’è molto supporto per il Benfica e che molti tifosi apprezzano quello che abbiamo fatto. Ho detto più volte che è normale che ci siano critiche al Benfica, è normale sottolineare le cose negative, fa parte del calcio. Ma quando parliamo di tifosi, parliamo di una piccola minoranza che lancia oggetti al Benfica, il resto no”.

Foto: Instagram Benfica