Schmidt: “Non abbiamo paura dell’Inter. L’anno scorso avevamo creato i presupposti per vincere”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Inter: “Che Inter mi aspetto? “Molto simile a quella dell’anno scorso. È andata in finale di Champions, non ha perso tanti giocatori e gioca un ottimo calcio, è una grande sfida giocare contro di loro. L’anno scorso, in una situazione simile, abbiamo creato i presupposti per vincerla. Era una partita speciale e abbiamo sempre creduto in noi stessi, come fatto l’anno scorso. Cercheremo di mettere in mostra il nostro calcio e di lottare per i tre punti: è l’unico obiettivo di domani”.

Poi ha proseguito: “Non abbiamo paura dell’Inter, ma rispettiamo l’avversario, come sempre. Penso che sia una squadra completa, che possa attaccare e giocare: hanno giocatori di esperienza e anche tanti armi in panchina. L’hanno dimostrato nelle ultime partite e penso che dovremo essere pronti per qualsiasi scenario. Non hanno un solo tipo di gioco a loro disposizione e dovremo cercare di influenzare la partita il più possibile con il nostro modo di stare in campo”.

