Schmidt: “Neres? È un calciatore del Benfica, ma potrebbero esserci altre partenze”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Benfica, Roger Schmidt ha così parlato di David Neres, obiettivo del Napoli: “Al momento Neres è ancora un giocatore del Benfica. È vero che il mercato è ancora aperto e dobbiamo affrontare queste situazioni. Ci sono diversi club interessati, agenti, e a volte le cose accadono. Non possiamo concentrarci solo su questo. Dobbiamo avere una squadra concentrata sulla vittoria dei titoli”.

Poi ha proseguito: “È vero che potrebbero esserci altre partenze. Le cose non sono sempre nelle mie mani. Le cose vengono gestite da diverse persone. Non posso entrare nei dettagli della trattativa. Non so se le parti hanno raggiunto un accordo e non posso nemmeno parlare della formazione di domani. Ma se si analizza il nostro precampionato, si vede che i giocatori scelti per la prima squadra hanno sempre fatto bene”.

Foto; Instagram Neres