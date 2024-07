Schmidt: “Di Maria? Avrebbe potuto cercare più soldi, ma è tornato al Benfica”

Angel Di Maria resterà al Benfica. La notizia è stata dal presidente Rui Costa in persona. In un’intervista a Bplay, l’allenatore delle Aquile Roger Schmidtha raccontato della decisione del Fideo di rimanere: “Sono molto felice per Ángel. Ha iniziato al Benfica ed è tornato al Benfica. È una storia di calcio fantastica, secondo me, perché avrebbe potuto fare tante cose diverse. Avrebbe potuto cercare più soldi. Molti giocatori prendono decisioni diverse, ma lui ha deciso di tornare nel club dove tutto è iniziato in Europa. E credo che questo dica tutto sul suo carattere. Se lo vedeste ogni giorno in allenamento… Mi piace vederlo perché è un esempio per tutti i giocatori, per quelli che stanno crescendo e che guardano un giocatore che ha già avuto una carriera fantastica, ma che vuole ancora vincere in ogni allenamento”.

Poi ha proseguito: “È molto motivato e continua a giocare al massimo livello. E credo che ci dia tanta qualità e mentalità. Se si guarda all’Argentina, ha vinto la Copa America, ha vinto la Coppa del Mondo e ha vinto di nuovo la Copa America. Quindi, in quattro anni, hanno vinto tutto contro le migliori squadre del mondo in partite molto, molto combattute, con poche situazioni chiare durante la partita, ma alla fine hanno sempre vinto. E per me è una questione di mentalità”.

Foto: Instagram Benfica