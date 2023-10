Schmidt: “L’Inter ha meritato, ma c’era un rigore netto su Neres”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Benfica, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Inter: “Complimenti all’Inter, è una vittoria meritata: hanno creato più opportunità da gol, chiare. Credo che nel secondo tempo la partita sia cambiata tanto: prima avevamo fatto una buona partita, c’era un rigore chiaro, quello di Barella su Neres, mentre l’Inter non ha avuto grandi occasioni. Nella ripresa abbiamo perso tanti palloni e in transizione hanno avuto davvero troppe occasioni, Trubin ci ha evitato un risultato peggiore e dobbiamo accettare questa sconfitta”.

Foto: Twitter Benfica