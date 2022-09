Schmidt : “Juve? Sarà una gara importante, può decidere tanto. Abbiamo 3 giorni per prepararla”

Roger Schmidt ha parlato del prossimo impegno di Champions League, contro la Juventus di Massimiliano Allegri, dopo il successo in campionato.

Queste le sue parole: “Sarà un’altra partita difficile, in trasferta. Abbiamo tre giorni per riprenderci dalla fatica di questa partita e prepararci per un appuntamento importantissimo a Torino. Abbiamo avuto una buona e solida base, ma dobbiamo mantenere la massima concentrazione su ogni azione”.

