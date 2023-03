Schmidt: “Il Benfica è allo stesso livello di Barça e Real Madrid”

Durante l’intervista concessa a Der Spiegel, il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, ha così parlato della stagione del club portoghese: “Il Benfica è allo stesso livello di Real Madrid e Barcellona. Siamo tra i massimi esponenti del calcio europeo, sia per le dimensioni che per la storia. Il nostro club non è stato comprato per 4 miliardi di euro non sono stati versati soldi nelle nostre casse all’improvviso. Questo è un club tifato da che gente risparmia ogni mese per poter andare allo stadio. È un club che ogni anno deve vendere giocatori e che comprende 20 sport diversi, tutti seguiti con grande passione”.

Foto: Instagram Benfica