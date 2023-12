Schmidt: “Futuro di Di Maria? A fine stagione vedremo se avrà voglia di rimanere con noi”

Che l’intenzione di Angel Di Maria sia quella di chiudere la carriera nel suo club del cuore, il Rosario Central in Argentina, è cosa oramai nota. Per questo ha scelto di firmare per un solo anno con il Benfica. Il tecnico del club portoghese, Roger Schmidt ha preso parola sul futuro del Fideo: “Ci stiamo goduti tutti gli allenamenti e tutte le gare con lui. Al termine della stagione vedremo se avrà voglia di rimanere con noi per un’altra stagione o se preferisce andare altrove. Siamo pronti a tutto”.

Foto: Instagram Benfica