Schmidt: “Fatto di tutto per il trattenere di Grimaldo. Annuncio del Bayer? Non è stato bello farlo in quel modo”

Il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, ha così parlato di Grimaldo, il terzino annunciato a sorpresa dal Bayer Leverkusen come nuovo rinforzo per la prossima stagione. Una notizia che ha colto di sorpresa tanti nel club di Lisbona: “Forse siamo un po’ delusi dal fatto che se ne vada, ma dobbiamo guardare in generale. Ha giocato per il Benfica sette anni e mezzo, è stato sempre titolare, è stato tre volte campione, spero siano quattro alla fine di questa stagione. Non ci sono molti giocatori con questa storia. Rispetto quello che sta facendo per il Benfica. Per quanto riguarda la pubblicazione delle fotografie, credo non fosse necessaria. Penso che avrebbero potuto annunciarlo, ma non è stato bello farlo in quel modo. Per me è stato un errore, avrebbero dovuto consigliarlo diversamente. Rinnovo? Abbiamo fatto di tutto per trattenerlo…”.

Foto: Twitter bayer leverkusen