Schmidt: “Enzo felice al Benfica, non pensa ad altro. Non mi aspetto di perdere nessun titolare a gennaio”

Intervenuto in conferenzaRoger Schmidt, allenatore del Benfica, in conferenza stampa ha fatto il punto su alcuni uomini mercato delle Aguias, partendo da Enzo Fernandez che a lungo sembrava diretto al Chelsea: “Ho fiducia, quando vedo Enzo vedo un giocatore molto felice di essere al Benfica, in ottima forma. E non sta pensando ad altro. Non mi aspetto di perdere nessun titolare in questo mercato invernale”.

Poi ha proseguito sulla situazione legata al rinnovo di Grimaldo: “Se abbiamo rinunciato? È difficile, è un ottimo giocatore che ha un contratto che scade in estate. Sono situazioni sempre complicate, per ogni club. È libero di firmare per un altro club, ha qualità ed è in buona forma: per noi è un giocatore chiave, lavora sodo e sa sia attaccare che difendere. La società sta provando a trattenerlo, io vorrei continuare a lavorare con lui ma sono realista e so come va il calcio. Starà a lui a decidere, io spero che rimanga qui”.

Foto: Instagram Enzo Fernandez