Schmidt : “Crediamo nella rimonta. Possiamo segnare molti gol. All’andata abbiamo sprecato una grossa chance”

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Sul fatto di segnare tanti gol, abbiamo dimostrato in stagione di saperlo fare e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Domani sarà una partita complicata, dovremo pensare alla fase difensiva ma partiamo da un 2-0 per l’Inter: è una squadra pericolosa, perché sa metterci in difficoltà. Dobbiamo aspettare la partita, all’andata penso che abbiamo buttato una grande occasione, in casa, per ottenere un risultato migliore. Ma ora dobbiamo guardare avanti ed essere concentrati su quello che dovremo fare sul campo, lasciando fuori le emozioni”.

Quanto sarebbe importante segnare a inizio primo tempo? “Credo che un gol all’inizio cambierebbe molte cose. Per questo ci dispiace se ripensiamo alle grandi occasioni che abbiamo mancato nel secondo tempo della partita della scorsa settimana. Segnare subito sarebbe meglio, ma anche farlo più avanti nella partita ci darebbe la possibilità di rimontare. Dovremo attaccare, questo è sicuro”.

Crede nella rimonta? “Sì, ovviamente. L’ho già detto, credo sempre nella mia squadra. È una situazione difficile, non è 50-50 e loro hanno un budget doppio rispetto al nostro, però è una partita, ci giochiamo tutti in 90 minuti e possiamo farcela”.

Questo è il momento più difficile per il Benfica. Non pensa che potrebbe avere senso fare delle rotazioni?

“È difficile, sì, però siamo quasi a maggio e siamo ancora in Champions League. Dobbiamo essere realisti, ammettere che quanto fatto finora è stato fantastico e che ora il calcio funziona così: abbiamo perso un po’ l’inerzia della stagione ed è una cosa inattesa, ma dobbiamo guardare avanti e accettare, puntando sul fatto di essere in grado di ribaltare il risultato”.

Foto: Instagram Benfica