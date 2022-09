Schmidt: “Contro la Juventus non siamo favoriti, cercheremo di essere coraggiosi”

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha presentato la partita di Champions che la propria squadra dovrà affrontare, domani sera, contro la Juventus. Queste le sue parole: “Dipende, sarà una gara difficile, hanno qualità ed esperienza. La Juventus è una grandissima squadra, in campionato stanno facendo fatica ma non lo giudichiamo da queste partite. Sappiamo che sono perfettamente in grado di giocare ad alto livello in Europa. Non hanno vinto a Parigi ma sappiamo che sarà dura. Possiamo giocare una gara di alto livello, faremo il possibile. E’ l’inizio della stagione, è un grandissimo avversario come qualità individuale e come esperienza di squadra. Abbiamo già giocato contro ottime squadre, dobbiamo fare un’ottima prestazione, ci darà fiducia. Dobbiamo avere rispetto per il nostro avversario: non siamo i favoriti ma vogliamo essere coraggiosi e fare del nostro meglio per giocare una buona gara”.

Foto: Facebook Benfica