Schmidt chiude all’addio di Enzo Fernandez: “Resterà, mai avuto dubbi. Ama il Benfica”

Potrebbe essersi definitivamente chiusa la trattativa tra Chelsea e Benfica per Enzo Fernandez. Intervenuto in conferenza stampa anche alla vigilia della gara in Coppa nazionale portoghese, Roger Schmidt, è tornato a parlare del centrocampista argentino: “Enzo è un nostro giocatore, mi aspetto che rimanga. La telenovela attorno a lui è finita, non c’è più nulla da dire, discorso chiuso. Non ho mai dubitato di Enzo, del suo atteggiamento e della sua personalità. È una grande persona, è al Benfica, ama giocare per il Benfica”. Il Chelsea ci ha provato, ma le Aquile hanno risposto chiaramente: per tesserare il giovane mediano è il pagamento dei 120 milioni della clausola. E questa non è una strada percorribile, al momento, per i Blues.

