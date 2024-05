Schmidt: “Bayern Monaco? Resterò al Benfica fino al 2026”

Il Bayern Monaco è ancora alla ricerca del tecnico a cui affidare la panchina la prossima stagione. E dopo i rifiuti di Rangnick e Nagelsmann, uno dei nomi per i Bavaresi era quello di Roger Schmidt, attuale tecnico del Benfica. Ma, direttamente in conferenza stampa, il tecnico ha così risposto ai rumors: “Potete usare le mie dichiarazioni dell’ultima conferenza stampa oppure quella di due settimane fa, del mese scorso o quando ho firmato il nuovo contratto. Per me è chiaro che resterò al Benfica fino al 2026, questo è quello che voglio, ecco perché ho firmato”.

Foto: Twitter Benfica