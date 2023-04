Schmidt: “Anche oggi ci hanno negato un rigore, ma non vogliamo alibi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Benfica, Rogert Schmidt, ha così parlato dopo l’eliminazione in Champions League per mano dell’Inter: “Siamo delusi, abbiamo dimostrato sin dall’inizio che saremmo potuti passare. Dopo il primo gol era difficile, ma credo che la nostra squadra abbia dimostrato una buona mentalità. Abbiamo giocato due buone gare, non è facile contro una squadra come l’Inter. Abbiamo segnato e poi abbiamo provato a spingere, purtroppo abbiamo concesso un gol e penso che non siamo stati fortunati nelle decisioni arbitrali. Anche stasera ci hanno negato un rigore, ma non vogliamo alibi. Sono contento dei miei giocatori, per molti di loro era la prima volta in Champions League e sono contento di quello che hanno fatto vedere. Dovremo usare la gara di oggi come stimolo per il futuro”.

