Schmidt (all. Benfica): “Tutte le squadre possono vincere la Champions. Ma ora siamo concentrati sul Brugge”

Roger Schmidt, tecnico del Benfica, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Club Brugge, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League: “Abbiamo vinto 2-0 in Belgio, ma domani lotteranno per arrivare ai quarti. Dovranno giocare all’attacco, ma bisognerà vedere se lo faranno dall’inizio. Mi aspetto una gara difficile, il Club Brugge ha tanta qualità nei singoli”.

Poi ha proseguito: “Se possiamo vincere la Champions? Tutte le squadre che sono qui possono, ma non con la stessa probabilità. Chi ha meno budget ha meno possibilità, ma niente è impossibile nel calcio. Passo dopo passo, ora siamo concentrati sugli ottavi e cercheremo di raggiungere i quarti. Io qui sono molto felice, ho un contratto di un altro anno qui e ad un certo punto parleremo del mio rinnovo, ma ora ci sono cose più importanti da fare. Il nostro focus è sulla partita di domani”.

