Schmidt (all. Benfica): “Inter grande squadra, ha uno stile italiano. Joao Mario? Per noi un leader”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, ha così presentato la sfida di domani contro l’Inter: “Penso che, arrivati a questo punto, si affrontino soltanto grandi squadre. Per entrambe le formazioni è una gara fondamentale, l’Inter è un top team, molto concentrato. Vogliamo giocare il nostro calcio migliore e dobbiamo essere pronti per una squadra molto forte, con tante qualità individuali e tante opzioni, penso che sappiamo quello che dobbiamo fare, cioè una top performance”.

Poi ha proseguito parlando delle due gare già giocate dai nerazzurri contro il Porto: “Ovviamente, e non abbiamo visto soltanto quelle due gare. L’Inter è una squadra con grande esperienza, che sa giocare un calcio offensivo se ne ha bisogno e sa difendere molto bene. Ha uno stile italiano, ma sanno cambiare molto: dobbiamo essere pronti a tutto”.

Infine, sull’ex della gara Joao Mario: “Spero tantissimo, come in tutta la stagione. È un giocatore chiave per noi, è il vice capitano, ha tanta leadership e penso che finora abbia giocato benissimo. Non soltanto per i gol e gli assist, ma anche per la sua affidabilità. Otamendi non ci sarà, avremo bisogno di leadership in campo“.