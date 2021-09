Schmeichel: “Napoli forte. Ma noi vigliamo arrivare in fondo all’Europa League”

Kasper Schmeichel, portiere del Leicester City, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani di Europa League contro il Napoli.

Queste le parole del danese: “Vogliamo arrivare il più lontano possibile in Europa League, come ogni volta. Riteniamo possibile arrivare fino in fondo a questa competizione, anche se giocare in Europa non è mai semplice”.

Sull’Europa League: “Non guardiamo gli altri, ma solo noi stessi. Quando penso al nostro spogliatoio ho motivo di essere estremamente fiducioso. In questa competizione ci sono squadre di prim’ordine, ma sono molto fiducioso”.

Sul ruolo da capitano: “Essere capitano di questo club è uno dei più grandi onori che potessi avere. E’ un ruolo enorme e va riempito. Abbiamo avuto un buon inizio di stagione. Ci sono state delle situazioni difficili, ma ne siamo venuti fuori trovando il nostro ritmo. Domani avremo l’occasione di acquisire altri minuti. Sono sicuro che faremo una buona corsa e lotteremo per stare in alto”.

Sul Napoli: “Domani arriva un grande club al King Power Stadium. Negli ultimi dieci anni hanno sfidato le migliori squadre al mondo e sono sempre stati pericolosi, ma noi ci faremo trovare pronti”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020