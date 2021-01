Schmeichel eletto miglior giocatore danese del 2020. Kjaer terzo

Kasper Schemichel, portiere del Leicester, è stato votato miglior giocatore danese del 2020. Il portiere ha raccolto il 36,5% delle preferenze, battendo di un soffio Pierre-Emile Højbjerg (35%). Terzo il difensore del Milan, Simon Kjaer, che ha ottenuto il 28,5% dei voti. Non preso proprio in considerazione Eriksen dell’Inter, complice l’annata in cui non ha mai giocato nell’Inter.

Il figlio d’arte ha commentato il riconoscimento, che riceve per la terza volta in carriera: “Significa moltissimo, perché sono i colleghi che hanno votato per me. Sono arrivato davanti a giocatori che si sono comportati eccezionalmente bene. Ciò rende questo premio davvero speciale”.

Il portiere poi si è soffermato sul premio a Kjaer: “Simon è un leader da molti anni, ma soprattutto quest’anno lo è stato sia per la Nazionale che per il Milan. È stato davvero eccellente e sono davvero felice. Sembra che abbia trovato una casa dove riesce a dare il meglio di sé e lo apprezzano, come noi in Danimarca”.

Foto: Sky Sports UK