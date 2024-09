Schillaci, restano gravi le sue condizioni di salute. I messaggi di Baggio e Donadoni

Dopo il ricovero di ieri nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo e la consecutiva comunicazione ufficiale da parte della famiglia, il calcio intero si è stretto in sostegno di Totò Schillaci. “Forza Totò. Sei uno di quelli a cui non piace arrendersi e non lo farai neanche stavolta” scrive in un messaggio Roberto Baggio, che proprio con Schillaci ha condiviso lo storico mondiale del ’90. Ad aggiungersi all’abbraccio all’ex attaccante anche Donadoni: “Siamo tutti in apprensione per Totò Schillaci, mi auguro che tutto si risolva per il meglio”, ha dichiarato l’allenatore. Si è smosso in maniera importante anche il mondo dei social, in cui è ormai virale l’hashtag #forzatotò, a cui sono legate foto storiche dei momenti più iconici della sua carriera. Come riportato da una nota dell’ANSA, il quadro clinico di Schillaci rimane stazionario ma grave.

Foto: Instagram Azzurri