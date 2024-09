Schillaci, la famiglia aggiorna sulle condizioni: “Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile”

Totò Schillaci sta vivendo giorni complicati, con l’aggravarsi delle sue condizioni per il tumore al colon che lo ha colpito. Da sabato l’eroe di Italia ’90, è ricoverato all’ospedale di Palermo. A dare notizie sulle condizioni l’ex attaccante della Nazionale è stata la famiglia, pochi minuti fa, con una storia Instagram: “Totò, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera. Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile”.

Foto: Instagram Azzurri