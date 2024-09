Schillaci, camera ardente e bagno di folla. Domani i funerali

Secondo giorno di camera ardente per Totò Schillaci e bagno di folla, gente di ogni età in fila allo stadio Renzo Barbera per l’ultimo saluto al protagonista di tante notti magiche. Riservato nella vita di ogni giorno, uno spaccato di umanità che Totò ha sempre evidenziato. Significative le parole dall’arcivescovo Corrado Lorefice: “Palermo perde un simbolo di riscatto. Un ragazzo di umili origini che riesce a farsi strada nonostante gli ostacoli e le ostilità fino a diventare un’icona dello sport”. I cancelli dello stadio di Palermo resteranno aperti fino alle 22 in modo da permettere a tutti – sportivi o semplici cittadini – di dare l’ultimo saluto a Schillaci. Il funerale sarà celebrato domani alle 11 nella cattedrale di Palermo.

Foto: Instagram Azzurri