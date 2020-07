Schick: “Futuro? Voglio restare al Lipsia, ma non decido io”

Patrik Schick, in una lunga intervista rilasciata alla BILD ha dichiarato pubblicamente la voglia di restare al Lipsia invece di un ritorno alla Roma, in Italia. Queste le parole dell’attaccante al quotidiano tedesco: “Qui per la Champions? Ovvio, dopo tutto è la Champions League. Non ci sono stati mai dubbi per me. Quest’anno, con il fatto che si giocherà il turno a partita secca, è più facile andare avanti. C’è anche la possibilità di andare in finale. Vantaggio sull’Atletico? Difficile a dirsi. La pausa più lunga ci ha sicuramente fatto bene. La stagione è stata estremamente lunga. Penso che ci renda un po ‘più freschi dell’Atlético. Loro sono un club fantastico. Ci aspettiamo una partita difficile. Penso che chi segna il primo goal abbia buone probabilità di vincere la partita. Perché l’Atlético gioca un po’ più sulla difensiva. Futuro? Non è che non sappia dove andare dopo la Champions League. Fondamentalmente, ho ancora un contratto di due anni a Roma. E se il Lipsia dovesse trovare una soluzione, posso restare qui. Ma non è nelle mie mani. Quest’anno tutto è ancora più difficile perché la finestra di trasferimento è aperta da molto tempo. Cosa voglio? Voglio restare di più qui! Abbiamo giocato un’ottima stagione. Credo nella squadra, nella filosofia dell’allenatore. Mi piace il suo pallone da calcio. Penso che abbiamo la qualità per giocare al campionato. E giochiamo alla Champions League. Quindi tutto si adatta.”

Foto: profilo twitter Lipsia