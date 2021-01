Schiattarella: “Sto bene e spero di tornare il prima possibile”

Pasquale Schiattarella è un elemento fondamentale per il Benevento e per Inzaghi e la sua assenza si sentirà e non poco. Adesso, data la sua positività al Covid-19, il giocatore dovrà osservare un periodo d’isolamento, fino a quando i tamponi non segnaleranno la tanto attesa negatività. Sui social ha commentato così la vicenda: “Oggi sono risultato positivo al Covid-19!!! Voglio ringraziare tutti quelli che si sono preoccupati e rassicurarli. Sto bene e spero di tornare prima possibile”.