Schiattarella: “La mia espulsione? Bastava un cartellino giallo”

Pasquale Schiattarella, centrocampista del Benevento e autore del gol che ha regalato ai suoi il pari contro la Lazio, ha parlato a Radio Punto Nuovo: “È sempre bello segnare, soprattutto per me che faccio pochi gol. L’avevo sfiorato con la Juve, contro la Lazio ci sono riuscito. L’espulsione per il fallo su Correa? Non voglio essere polemico, ma un giallo sarebbe stato sufficiente. Obiettivo salvezza? Guardo alla classifica solo a marzo-aprile, noi dobbiamo fare il nostro percorso e raggiungere i 40 punti il prima possibile. Avevamo messo in conto che quest’anno sarebbe stato complicato. Il club però si è mosso bene e possiamo contare su una rosa pronta a lottare e uno staff tecnico estremamente preparato. Abbiamo un gioco organizzato, quindi nel campionato riusciamo a dire la nostra. Poi abbiamo sfiorato l’impresa con Juve e Napoli, sappiamo che dobbiamo lottare sempre fino all’ultimo istante“.

Foto: Twitter Ronaldo