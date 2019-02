Schiappacasse: “Voglio ripagare la fiducia del Parma, spero di fare bene come tanti uruguaiani. In futuro…”

Nicolas Schiappacasse, esterno offensivo prelevato a gennaio dal Parma via Atletico Madrid, ha rilasciato un’intervista sulle pagine del quotidiano spagnolo AS: “Sono contento per questa avventura, può essere un passo importante per la mia carriera. Voglio ripagare i crociati per la fiducia che mi hanno dato. Ho sempre seguito il calcio italiano, quando il Parma era in Serie A lo seguivo dall’Uruguay. Spero che mi vada bene, è un club che ha vinto diversi titoli e tanti giocatori fortissimi sono passati di qui. Uruguaiani in Italia? Spero di fare bene come loro, per esempio Cavani. Nello scorso mercato avevo la possibilità di andare in Messico o in Italia, e non ho esitato ad accettare questa destinazione. Spero di fare bene a Parma, giocherà nella prima serie italiana, in un club importante, sarà una parte importante nella mia carriera e se faccio bene sarà importante per me. Poi vedremo cosa riserverà per me il futuro”.

Foto: sito ufficiale Parma