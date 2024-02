Schelotto: “Alcaraz? Giocatore da scudetto, è un predestinato”

Ezequiel Schelotto, ex centrocampista dell’Inter e ora in forza al Barletta, è stato intervistato da Tuttosport, dove ha avuto modo di parlare di Carlos Alcaraz, suo ex compagno al Racing neo acquisto della Juventus: “Carlos in due anni può arrivare a giocare titolare nella Nazionale argentina. Parliamo di un ragazzo di 21 anni che ha già alle spalle più di 100 partite da titolare tra Argentina e Inghilterra. La Juve ha fatto davvero un grande colpo. Parliamo di un talento incredibile, diventerà in un paio d’anni un top player internazionale. In Argentina è considerato un predestinato da tempo, tanto che in passato anche Messi gli aveva pronosticato un futuro brillante”.

Foto: Instagram Brighton