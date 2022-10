La cocente sconfitta contro il Bayer Leverkusen fa ancora male, ma lo Schalke deve subito rialzarsi per non sprofondare nella zona pericolosa di classifica. Il club tedesco, inoltre, si guarda intorno e, tramite i suoi profili social, ha annunciato l’arrivo dell’ex difensore del Saint-Etienne, Timothée Kolodziejczak che si allenerà in prova per qualche periodo.

Foto: L’Equipe