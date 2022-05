Schalke 04, purgatorio finito: vittoria in rimonta per 3-2 e ritorno in Bundesliga

E’ finito il purgatorio per lo Schalke 04 che torna in Bundesliga dopo una sola stagione. Lo fa vincendo una partita pirotecnica in casa, davanti a 60.000 spettatori, contro il St. Pauli che era stato capace di portarsi avanti per 2-0 (doppietta di Matanovic). Nella ripresa è arrivata la rimonta firmata da Terodde (doppietta, un gol su rigore) e da Zalazar). Margine di 5 punti sull’Amburgo, che quindi deve ancora lottare.

La storica squadra di Gelsenkirchen torna in massima serie tedesca dopo la cocente retrocessione della scorsa stagione.