Schafer (ds Lipsia): “Diomandé giocherà al Lipsia anche il prossimo anno”

29/06/2026 | 18:55:15

Marcel Schafer, ds del Lipsia, ha parlato a Bild del futuro di Diomandé, che sembrava sempre più vicino al PSG: “La nostra intenzione è chiara: Yan Diomandé giocherà per il Lipsia anche il prossimo anno. E su questo non transigeremo! Conosciamo il suo valore. Certo, se Yan continuerà su questa strada, arriverà il momento di permettergli di fare il passo successivo, ma non quest’anno”. Ieri erano circolate voci di un imminente trasferimento al PSG, subito smontate.

Foto: sito Bundesliga