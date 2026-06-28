Il PSG sorpassa il Liverpool: trattativa avanzata per Diomandé

28/06/2026 | 22:25:05

Secondo Fabrice Hawkins di RMC Sport il PSG ha superato il Liverpool nella corsa a Diomandé, che si sta mettendo in mostra al Mondiale con la Costa D’Avorio. Il Liverpool ci ha provato, ma i parigini hanno messo la freccia. Yan Diomandé ha dato la precedenza al PSG rispetto al Liverpool. l’altro grande club europeo che era stato forte sull’esterno offensivo. È stato raggiunto un accordo tra il giocatore del Lipsia e il Paris per un trasferimento dopo i Mondiali del 2026 e un contratto quinquennale.

Foto: sito Bundesliga

