Scarpa d’oro, Lewandowski allunga: Immobile e Vlahovic al palo

Si fa fatica a stare al passo con i numeri di Robert Lewandowski, cannoniere in grado di aggiornare costantemente i suoi record, nonostante la carta d’identità che registra gli ormai prossimi 34 anni. Con la doppietta realizzata al Greuther Furth, il polacco ha allungato nella classifica della Scarpa d’Oro portandosi a 56 punti. Completano il podio Omoijuanfo (42 punti) della Stella Rossa e Schick (40 punti), vecchia conoscenza della Serie A. I primi marcatori del nostro campionato sono Immobile e Vlahovic, fermi rispettivamente al quinto e al sesto posto con 38 e 36 punti. L’infortunio del primo e la marcatura asfissiante di Bremer per il secondo hanno fatto sì che entrambi restassero fermi in classifica vedendo allontanarsi ulteriormente l’obiettivo della vetta.

Foto: Bundesliga