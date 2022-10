Scarpa d’Oro, Haaland è già in testa alla classifica

Un avvio di stagione a dir poco straripante per Erling Haaland che, in pochi mesi, si è preso il Manchester City. L’attaccante norvegese, infatti, ha già messo a segno 15 reti in campionato raggiungendo momentaneamente la vetta della classifica della Scarpa d’Oro, insieme all’altro norvegese Amahl Pellegrino, esterno offensivo del Bodo/Glimt autore di 19 reti in un torneo che è già arrivato al 25° turno. Chiude il podio Alexander Jeremerjeff dell’Hacken, che ha segnato 21 gol in Svezia. Robert Lewandowski ottavo. Ecco le prime posizioni:

1 Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) 30

1 Erling Haaland (Manchester City) 30

3 Alexander Jeremerjeff (Hacken) 21

4 Bobur Abdikholikov (Energetik-BGU Minsk) 20

5 Raimonds Krollis (Valmiera) 20

6 Ole Christian Saeter (Rosenborg) 19

7 Zakaria Beglarishvili (Levadia) 19

8 Robert Lewandowski (Barcellona) 18

8 Solvi Vatnhamar (Vikingur Gota) 18

8 Marcus Antonsson (IFK Varnamo) 17

Foto: instagram Manchester City