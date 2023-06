“Maldini voleva esonerare Pioli? Non mi esprimo. L’allenatore è centrale nel nostro progetto”

Paolo Scaroni ai taccuini del Corriere della Sera cerca di fare chiarezza sulla situazione attuale del Milan.

Alla domanda su chi dirige l’area tecnica, ha risposto che “Sarà nelle mani di un team che integra competenze diverse, con l’ad Giorgio Furlani che ha anche l’area sportiva da coordinare, insieme a professionisti come Geoffrey Moncada e l’allenatore Pioli: ci aspettiamo che dica la sua in queste scelte. Oltre agli esperti internazionali di RedBird” Ha inoltre smentito la possibilità di nuovi ingressi, almeno pe ril momento.

Sul budget per il mercato:

“Intanto ricordo che in quattro anni abbiamo investito più degli altri (200 milioni), qualcuno dirà non sempre bene, ma i nostri azionisti ci hanno consentito di fare una squadra forte e continueremo insieme su questa strada. Credo che dovremo fare qualche cessione, e concludere qualche acquisto importante: siamo ambiziosi”.

Sul rapporto con Maldini:

“Tutti noi, e particolarmente io, abbiamo sempre avuto rapporti eccellenti con Paolo Maldini, che è un gentiluomo, una persona attaccata al Milan e che al Milan ha fatto bene. Noi però seguiamo un modello un po’ innovativo, almeno per l’Italia, di gestione del club, che ci porta a considerare tutte le nostre attività come collegiali: si lavora in team”.

E su Maldini che voleva esonerare Pioli?

“Non voglio esprimermi. L’allenatore è centrale nel nostro progetto”.

Fonte Foto: Scaroni sito uff Milan