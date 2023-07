Scaroni: “Vedo grande entusiasmo. Impressionato dalla grande risposta per la campagna abbonamenti”

Il Milan comincia oggi la nuova stagione. Pioli probabilmente parlerà in conferenza stampa, alle 14.30. Più tardi, alle 17, il primo allenamento della stagione con classica partitella. I rossneri resteranno a Milanello fino al 21 luglio, poi voleranno negli Stati Uniti per la tournée, con tre partite in 10 giorni con Real Madrid, Juve, Barcellona Il presidente Paolo Scaroni sarà a Milanello, con lui l’amministratore delegato Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, l’uomo delle idee per il mercato. Così si è espresso sull’avvio di stagione Scaroni a Gazzetta.it “Ripartire con una nuova sfida è sempre un’emozione. Vedo grande entusiasmo da parte di tutti, con unità di intenti e obiettivi comuni. Ci sarò anche io per augurare un grande ‘in bocca al lupo’ a mister Pioli e ai giocatori che sono già rientrati. Sono felice che i nostri tifosi possano riabbracciare la propria squadra, e sono impressionato dalla grande risposta per la campagna abbonamenti, la migliore degli ultimi anni. Abbiamo veramente dei sostenitori meravigliosi. Continuiamo nel nostro percorso di crescita, tutti insieme“. Il riferimento è ai 41.500 abbonamenti messi a disposizione dal club sono già esauriti, con un mese e mezzo di anticipo rispetto alla scorsa stagione.

Scaroni sito uff Milan